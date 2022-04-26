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22 минуты назад

VK создаст магазин мобильных приложений

Чемпионат.comиещё 8

Российский холдинг VK станет основным разработчиком отечественного магазина мобильных приложений, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Бету цифровой площадки должны запустить до конца мая.

VK создаст магазин мобильных приложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме VK, в разработке российского магазина участвуют и другие технологические компании РФ, рассказал Шадаев.

Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего, с группой VK. Она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все наши крупные лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе.

Какие отечественные гиганты займутся созданием магазина вместе с VK, глава Минцифры не уточнил. Источники «Коммерсанта» называли среди разработчиков также «Сбер» и «Яндекс».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня обеспечить разработку отечественного магазина мобильных приложений. Это необходимо из-за возможных ограничений, которые App Store и Google Play могут наложить на пользователей из России.

Наука и техника,Максут Шадаев,Михаил Мишустин,Коммерсант,Google,Яндекс,Сбербанк России,
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