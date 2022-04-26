Убийцы спутников — оружие Третьей мировой

В прошлом ноябре Министерство обороны РФ заявило об успешных испытаниях нового противоспутникового вооружения.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Хотя этот аспект аэрокосмической деятельности кажется достаточно новым, в действительности похожие эксперименты проходят уже долгое время. Ведущие страны миры относятся к космической обороне предельно серьезно: гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже заявил, что диспут касаемо спутников может стать началом новой мировой войны. Рассказываем, как военные впервые заинтересовались возможностью сбивать спутники и какие методы проверяли.

Видео дня

Как появилось оружие против спутников

Первые опыты в области противоспутникового оружия начались еще в середине века: они стали органичным продолжением космической гонки между США и Советским Союзом. Примечательно то, что обе сверхдержавы решили проводить эксперименты в совершенно разных направлениях. Так, в конце 1950-х американские инженеры занялись разработкой специальных противоспутниковых ракет, которые запускались при помощи самолета-носителя — этот метод доставки снаряда помогал сэкономить на производстве двигателей. Правда, результаты пробных испытаний оказались далеки от идеала. Опытная ракета Bold Orion прошла аж в шести километрах от цели, но военные все равно сочли этот показатель приемлемым: при наличии ядерной боеголовки такая погрешность не имела бы значения.

Wikipedia

Тем временем, Советский Союз разрабатывал так называемый истребитель спутников. Орбитальный аппарат-перехватчик, который уничтожал бы спутниковые цели направленным взрывом. Звучит как что-то из области научной фантастики, однако после испытаний его действительно приняли на вооружение в 1978 году. Позднее, когда президент США Рейган объявил старт программы «Звездные войны», американцы также начали работу над спутниками-перехватчиками в рамках проекта Brilliant Pebbles. Инженеры хотели вывести на орбиту несколько тысяч крошечных космических аппаратов, которые смогли бы на полной скорости таранить взлетающие баллистические ракеты. Авторы концепции допускали, что в будущем систему можно было бы применять и для уничтожения вражеских орбитальных спутников, но в конце концов проект закрыли — СССР к тому времени уже распадался.

В остальном же ведущие страны мира считают ракеты самым перспективным методом борьбы против спутников: именно в этом направлении работают оборонные и аэрокосмические комплексы РФ, США, Китая и Индии. Ключевое различие кроется лишь в способе их развертки. Например, в 1980-х американские конструкторы успешно испытали противоспутниковую ракету ASM-135 ASAT, которая запускалась при помощи истребителя F-15. А в 2008 году армия США проверила в деле корабельную систему противоракетной обороны Aegis: тогда ракета сбила военный спутник USA-193 на низкой орбите.

Wikipedia

Также мировое сообщество насторожили противоспутниковые испытания Китая. В 2007 году КНР сбила свой старый метеоспутник мобильной пусковой установкой: взрыв космического аппарата создало большое скопление космического мусора. Позднее китайская армия также якобы запустила в космос несколько спутников-перехватчиков, но неопровержимых доказательств их существования в открытом доступе нет.