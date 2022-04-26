Российские госкомпании решили вложиться в кибербезопасность

На фоне санкций из-за военной операции на Украине госсектор России стал активнее закупать информационные технологии. С 20 февраля по 20 апреля госзакупки выросли на 10% в штуках (с 7900 до 8700) и на 12% в деньгах (с 31,1 млрд рублей до 34,8 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «РТС-тендера».

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Госструктуры хотят полностью модернизировать свои IT-системы или просто поддержать их. К примеру, МВД ищет айтишников, которые окажут услуги по техническому сопровождению эксплуатации информационных систем в сфере миграции на 2022–2024 годы.

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Ведомство готово заплатить за заказ 1,8 млрд рублей. В целом число тендеров на сопровождение и доработку государственных информсистем выросло с 1700 до 2000, а в деньгах — с 4 млрд рублей до 11,8 млрд рублей. По словам главы «РТС-тендера» Владимира Лишенкова, сейчас основная проблема в IT — кибербезопасность.

Следующая важная задача, которую необходимо решить как можно скорее, — разработка IT-инфраструктуры на базе российских решений, поэтому в ближайшее время таких закупок будет много, добавил Лишенков.

«Наибольшее влияние в моменте, конечно же, оказывают атаки, из-за которых становятся недоступны сайты ведомств. Последствия таких атак проявляются моментально, они всегда на виду, а значит, к ним прикован взгляд общественности, а их последствия имеют широкий резонанс», — сказал директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин.

После начала спецоперации многие российские СМИ и ведомства подверглись кибератакам. Группа хакеров Anonymous в феврале объявила «кибервойну» российскому правительству. 28 февраля они атаковали ТАСС, «Коммерсант», «Фонтанку», РБК, Forbes, «Известия», Znak.com, Buro 24/7, «Мел», E1, «Такие дела», а также белорусское издание Onlinеr.bу.