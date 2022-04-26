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12 минут назад

Где хранятся базы снимков с Марса

Мария Иванова

Фотографии и видео, сделанные в ходе марсианской программы НАСА, размещаются на сайте американского космического агентства в оперативном режиме. Так, в разделе с информацией о работе посадочного аппарата InSight можно увидеть снимки, полученные им 25 апреля 2022 года. С описании к фото говорится, что они выполнены с помощью роботизированной руки, которая имеется у модуля. На снимках видна поверхность Красной планеты и технические элементы аппарата.

Где хранятся базы снимков с Марса
Фото: NASANASA

Модуль InSight, снабженный сейсмометром, находится на Марсе с ноября 2018 года. В понедельник, 24 апреля, стало известно, что он зафиксировал два мощных марсотрясения, произошедших на темной стороне планеты. Об этом писал журнал The Seismic Record.

NASA

В другом разделе сайта НАСА, посвященном работе марсохода Персеверанс, можно также увидеть материалы, полученные в апреле нынешнего года. Там сообщается, что марсоход прибыл к краю кратера Езеро, где несколько миллиардов лет назад находились озеро и дельта реки. Сделанные в этом месте снимки также размещены на сайте.

NASA

В этом же месяце Персеверанс снял видео солнечного затмения, которое можно было наблюдать с поверхности Марса.

На сайте также опубликована панорама выточенных ветром камней, снятая марсоходом Curiosity на фронтоне Гринхью в марте.

NASA
Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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