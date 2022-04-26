Покупка Twitter американским предпринимателем Илоном Маском ничего не изменит, соцсеть не станет снова демократичной и справедливой. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит, - считает он. - Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни". По оценке политика, никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому, продолжил он, "никакого чудесного превращения с Twitter не случится".

"Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", - констатировал Медведев, сопроводив текст смеющимся смайликом.

Миллиардер Илон Маск выкупил американскую социальную сеть Twitter за $44 млрд. После завершения сделки публичная компания станет частной, а акционеры получат по $54,2 за каждую обыкновенную акцию Twitter. Ожидается, что сделку закроют в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов. Ранее основатель Tesla и SpaceX заявил, что его не волнует экономическая выгода от покупки Twitter.

По условиям соглашения, каждый акционер получит премию в 38% к цене закрытия 1 апреля, когда Маск объявил о покупке 9% в Twitter. Независимый председатель совета директоров компании Брет Тейлор считает, что совету директоров и миллиардеру удалось найти лучший вариант развития событий.

Комментируя сделку, Маск заявил, что хочет сделать Twitter лучше, чем когда-либо, добавить в него новые функции, а также сделать алгоритмы открытыми, чтобы повысить доверие к соцсети.

«Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — сказал самый богатый человек на планете.

Ранее Маск рассказывал, что его интерес к сервису связан с заботой о будущем цивилизации. Он отметил, что хочет создать на базе Twitter общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и даст каждому право высказываться.

14 апреля бизнесмен заявил, что готов выкупить 100% акций Twitter. Тогда Маск предложил по $54,2 за акцию, что на 54% выше цены закрытия торгов 28 января. Общая сумма сделки могла составить около $43 млрд.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет, чтобы даже его «злейшие критики» остались в Twitter, когда он возьмет на себя управление социальной сетью.

«Я надеюсь, что даже мой злейшие критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», — написал он.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании американским предпринимателем, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Соответствующее заявление Дорси опубликовал в личном микроблоге. Он выразил сожаление, что компания, будучи публичной, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Намерение Маска изменить ситуацию он назвал правильным шагом.

Увести компанию с Уолл-стрит — это правильный первый шаг, — указал Дорси.

Он также подчеркнул, что Twitter, по его мнению, должен быть «не компанией, а общественным благом».

Илон — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи, — подчеркнул Дорси.

Он добавил, что поддерживает стремление Маска создать «максимально надёжную и широко инклюзивную платформу».

Джек Дорси оставил пост генерального директора компании 29 ноября 2021 года. На эту должность был назначен технический директор Параг Агравал.

Генеральный исполнительный директор Twitter Параг Агравал заявил, что в компании пока не знают, как покупка социальной сети Илоном Маском повлияет на работу и стратегии развития, сообщает Reuters.

На внутреннем совещании с сотрудниками компании, Агравал заявил, что он собирается провести консультации с Маском насчет будущего компании и новых стратегий развития.

«Действительно существует неопределенность относительно того, что случится после завершения сделки, как сделка закроется, мы не знаем в каком направлении будет двигаться платформа», — заявил Агравал.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник отказалась комментировать объявление о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter, однако отметила, что в целом президент страны Джо Байден давно обеспокоен влиянием крупных технологических платформ и их воздействием на повседневную жизнь.

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"Я не буду комментировать конкретную сделку", - сказала Псаки, отказавшись также обсуждать "гипотетические" изменения в политике социальной сети после ее приобретения Маском.



"Что я могу сказать вам в целом, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен относительно силы крупных платформ, их влияния на нашу повседневную жизнь. Он давно говорит, что технологические платформы должны нести ответственность за вред, который они наносят. Он был [и остается] решительным сторонником фундаментальных реформ для достижения этой цели", - добавила представитель Белого дома.



"Наши опасения не новы. Президент давно говорил о своей обеспокоенности по поводу способности социальных сетей, в том числе Twitter, а также других, распространять дезинформацию, о необходимости привлечения этих платформ к ответственности", - пояснила она позднее.

В конце брифинга один из журналистов также спросил, заинтересован ли Белый дом в продолжении взаимодействия с Twitter в целях противодействия распространению дезинформации касательно COVID-19 или же считает, что на данном этапе пандемии такое сотрудничество уже не является необходимым.

"Я думаю, мы регулярно взаимодействуем со всеми социальными сетями по поводу шагов, которые можно сделать. Это продолжалось и, я уверена, будет продолжаться ", - ответила Псаки.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена забеспокоились, что миллиардер Илон Маск позволит вернуться в Twitter экс-главе государства Дональду Трампу. Об этом рассказал телеканал CNBC. Основатель Tesla купил соцсеть за $44 млрд. Аккаунт бывшего президента заблокирован на платформе с января 2021 года. Его закрыли после штурма Капитолия.

Среди тех, кто опасается возвращения Трампа в Twitter, — его предшественник на посту президента США Барак Обама, утверждают источники.

Ближайшее окружение Байдена опасается, что в Twitter после прихода Маска появится дезинформация перед грядущими президентскими выборами. Они пройдут в США в 2024 году. Зато близкие к Республиканской партии собеседники пришли в восторг от того, что соцсеть сменила владельца, отметил телеканал. Многие республиканцы считали, что Twitter подвергал цензуре их взгляды. Близкий к Трампу советник республиканцев Майк Капуто заявил, что сделка «меняет правила игры» для партии.

Между тем сам Трамп заявил, что возвращаться в Twitter не планирует. В разговоре с Fox News он сказал, что будет общаться со сторонниками через собственный клон Twitter под названием Truth.

Ранее стало известно, что Маск купил Twitter за $44 млрд. После завершения сделки публичная компания станет частной, а акционеры получат по $54,2 за каждую обыкновенную акцию. Ожидается, что сделку закроют в 2022 году. Маск обещал сделать платформу более открытой. Он заявил в Twitter, что социальная сеть хороша, «если 10% крайне правых и крайне левых (её участников) одинаково недовольны».

Трамп объявил о создании собственной соцсети в октябре 2021 года, после того как его аккаунты заблокировали большинство платформ на фоне штурма Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание, пытаясь отменить результаты президентских выборов, которые считали подтасованными. В результате потасовок с полицией погибли пять человек.

Политик говорил, что решил создать соцсеть, «чтобы противостоять тирании больших технологий». Первое сообщение на площадке Truth он опубликовал в феврале 2022 года.

В России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Шаг предпринят по требованию Генпрокуратуры.

Доступ «ограничивается к сайту», — значится в выписке из реестра. При этом сообщается, что наличие сайта в Реестре не означает, что доступ к нему полностью заблокирован, ограничения могут касаться и отдельной страницы сайта.

«Способ блокировки отражается в графе „Ограничение доступа“», — сообщается в реестре.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook (деятельность запрещена в РФ). Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ожидает, что с переходом компании Twitter под контроль Илона Маска соцсеть станет занимать более нейтральную позицию. Об этом политик рассказал "РГ".

"Илон Маск - приверженец либертарианской модели медиа. Мы видим это даже по Starlink, его позиция в том, чтобы предоставлять позицию всем силам и сторонам. Twitter в России заблокирован за известные действия (по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 - распространение незаконной информации, - прим ред). Другой вопрос, что эта либертарианская модель частенько терпит крах при столкновении с реальностью. Яркий пример либертарианства в Сети - это Telegram. Но и он пошел навстречу властям Бразилии и начал блокировать контент, чтобы не потерять значимый для себя рынок.



Я думаю, что в Twitter теперь изменится информационная политика. Можно предположить, что внешне он будет стараться держаться вне информационных войн. Twitter был всегда для нас примером русофобии в Сети. Там очень много агрессии в адрес нашей страны и политика Twitter даже за пределами информационной войны заключалась в том, что он не очень активно и даже деструктивно вел себя по отношению к требованиям нашего законодательства. Возможно, теперь западная пропаганда там будет более тонко настроена.



Мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить на площадке. Было бы хорошо, если бы Маск убрал маркировку с российских медиа. В целом, мы ожидаем максимальной нейтральности площадки по отношению ко всем ее пользователям", - сообщил Горелкин.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своему аккаунту в соцсети Twitter после новости о смене владельца компании, которым стал горячо им нелюбимый американский бизнесмен Илон Маск.

Теперь при посещении его учетной записи показывается такое сообщение: «Эти твиты защищены. Только одобренные подписчики могут видеть твиты @Rogozin. Чтобы запросить доступ, нажмите Follow».

То есть генеральный директор корпорации принял решение заблокировать возможность чтения твитов тем, кто не был подписан на него. Чтобы видеть его сообщения, недостаточно быть просто зарегистрированным пользователем. Необходимо подать запрос (Follow), который одобряет или отклоняет лично владелец аккаунта соцсети.