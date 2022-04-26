Большинство россиян оформили подписки на российские стриминговые сервисы после ухода иностранных аналогов с рынка

Согласно опросу, подписки на отечественные аудио- и видеосервисы сейчас есть у 62% и 60% респондентов соответственно

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В начале 2022 года многие западные стриминговые сервисы перестали работать на территории России. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, как изменился набор их подписок и какой контент они стали искать чаще.

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У трети (33%) опрошенных россиян количество подписок на аудио- и видеосервисы не изменилось. У 21% их стало меньше, у 11% – больше. Остальные пользуются стриминговыми платформами не на постоянной основе.

При этом 39% респондентов тратят на подписки до 200 рублей в месяц, 28% – от 200 до 400 рублей. 21% готовы платить за контент более 600 рублей, 12% – от 400 до 600 рублей в месяц.

Большинство респондентов (62%) уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы. Из них 34% не ощутили потерь после ухода зарубежных компаний с российского рынка, так как всегда пользовались отечественными платформами. 26% сменили западные аналоги на российский сервис, 23% временно отменили все действующие подписки. 17% пока продолжают пользоваться услугами иностранных компаний.

В марте-апреле 2022 года из каталогов видеосервисов россияне предпочитали следующие жанры: 15% – комедии, 14% – фантастика, 13% – детективы, 12% – приключения, 10% – документальные фильмы. Остальные категории набрали менее 10% голосов. Okko поделился собственной статистикой по запросам пользователей, согласно которой в топ-5 самых популярных жанров онлайн-кинотеатра входят: драма, комедия, детектив, фантастика, приключения.

К подпискам на музыку привыкли 38% россиян. Большинство из них (39%) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний. 21% респондентов пока продолжают слушать музыку на сервисах, доступ к которым в стране ограничен, у 17% не осталось активных подписок на аудио.

В марте-апреле чаще всего на музыкальных платформах респонденты слушали поп-музыку (17%), рок (17%), рэп и хип-хоп (14%), R&B и фанк (14%), электронику и танцевальную музыку (13%). Остальные жанры и направления набрали менее 10%. Согласно внутренней статистике аудиосервиса Звук, топ-5 любимых жанров россиян – это поп-музыка, хип-хоп, рок, электроника, рэп.

Россияне также высказались о вариантах потребления зарубежного контента в условиях его ограниченности на территории страны. Так, 40% опрошенных не исключают для себя возможности обращения к альтернативным источникам ограниченного контента, при этом продолжая оплачивать подписку на российские сервисы, 36% предпочитают платить за любимые фильмы и музыку, 24% скорее обратятся к пиратству.