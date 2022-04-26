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1 час назад

В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов

Газета.Ruиещё 1

В России могут создать национальную библиотеку шрифтов. Минцифры уже рассматривает соответствующие инициативы. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на министерство.

В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов
Фото: MicrosoftMicrosoft

Как заявил изданию коммерческий директор крупнейшего в РФ шрифтового магазина "ПараТайп" Сергей Бобрышев, такая библиотека может представлять из себя отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов страны и языки иностранных партнеров.

По его словам, все шрифты, который войдут в нее, должны иметь открытую пользовательскую лицензию. Заместитель гендиректора ГК "Астра" Юрий Соснин, в свою очередь, рассказал "Известиям", что в госсекторе и бюджетных учреждениях пока преимущественно используются популярные в России шрифты Arial и Times New Roman.

По его мнению, переход на российские шрифты будет возможным при внесении соответствующих изменений в инструкции и другие требования по оформлению документов. А директор по продуктовому маркетингу компании "МойОфис" Петр Щеглов считает, что импортозамещать шрифты необходимо и бизнесу.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype, которая является владельцем прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

Наука и техника,Юрий Соснин,
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