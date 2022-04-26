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44 минуты назад

В Аргентине запустят производство «Спутника V» с нуля

Lenta.ruиещё 3

Производящая российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в Аргентине лаборатория Richmond готовится к запуску завода по получению препарата с нуля. Об этом пишет Clarín со ссылкой на источники.

В Аргентине запустят производство «Спутника V» с нуля
Фото: ТАССТАСС

По их информации, деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре-ноябре этого года. Сейчас у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз «Спутника V», однако они пока остаются невостребованными, поскольку у Аргентины есть достаточного количество препаратов для иммунизации населения.

Кроме того, лаборатория Richmond работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, странами Европы и Азии.

Аргентина стала первой страной в Западном полушарии и второй в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V». Поставки по договору с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начались в конце декабря 2020 года, «Спутник V» применялся в стране в ходе кампании вакцинации населения. Это помогло снизить заболеваемость коронавирусом в Аргентине в 35 раз в течение четырех месяцев.

В 2021 году РФПИ и Laboratorios Richmond запустили производство «Спутник V» в Аргентине. Таким образом, Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где запустили производство российского препарата.

Наука и техника,Российский фонд прямых инвестиций,
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