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1 час назад

В Twitter запретили рекламу отрицающую изменение климата

Елена Прошина

Социальная сеть Twitter запретила рекламу, противоречащую научному консенсусу по изменению климата. Об этом сообщается в блоге компании.

В Twitter запретили рекламу отрицающую изменение климата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что отрицание изменения климата не должно монетизироваться в Twitter и что вводящая в заблуждение реклама не должна отвлекать внимание от важных разговоров о климатическом кризисе», — говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что недостоверная информация об изменении климата может подорвать усилия по защите планеты. В связи с этим в ближайшие месяцы в Twitter запустят информацию из достоверных источников.

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