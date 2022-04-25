В Twitter запретили рекламу отрицающую изменение климата

Социальная сеть Twitter запретила рекламу, противоречащую научному консенсусу по изменению климата. Об этом сообщается в блоге компании.

«Мы считаем, что отрицание изменения климата не должно монетизироваться в Twitter и что вводящая в заблуждение реклама не должна отвлекать внимание от важных разговоров о климатическом кризисе», — говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что недостоверная информация об изменении климата может подорвать усилия по защите планеты. В связи с этим в ближайшие месяцы в Twitter запустят информацию из достоверных источников.