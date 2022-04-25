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1 час назад

Apple заставят разрешить установку сторонних магазинов приложений на айфоны

Ferra.ru

Согласно новому документу Европейской комиссии, Apple будет вынуждена разрешить пользователям использовать сторонние магазины приложений и платёжные системы, а также сделать iMessage совместимым с другими службами обмена сообщениями. Иначе компания будет считаться нарушителем закона.

Apple заставят разрешить установку сторонних магазинов на айфоны
Фото: ferra.ruferra.ru

Сейчас на айфонах разрешён только App Store. Это позволяет компании диктовать свои правила игры. В новом документе Европейская комиссия объяснила и уточнила, что будет означать Закон о цифровых рынках для компаний, которые определят как gatekeepers. Apple почти наверняка будет в этой категории из-за размера её годового оборота в ЕС, владения и эксплуатации платформ с большим количеством активных пользователей.

Такие gatekeepers должны будут разрешать пользователям устанавливать сторонние магазины приложений. Кроме того, по закону, такие приложения, как WhatsApp или Messenger, смогут запрашивать взаимодействие с инфраструктурой iMessage, и Apple будет вынуждена подчиниться.

Компаниям, которые не будут соблюдать правила, грозят штрафы в размере до 10 процентов от общего годового оборота или 20 процентов в случае повторных нарушений.

Наука и техника,Еврокомиссия,Apple,ЕС,
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