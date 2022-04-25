В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
21 минуту назад

В Telegram появилась новая функция

Газета.Ru

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей. Об этом сообщает сетевое издание «Код Дурова».

В Telegram появилась новая функция
Фото: PexelsPexels

Конструктор позволяет ставить на аватар не только свои фотографии и готовые изображения скачанные из интернета, но и создавать картинки непосредственно в приложении. С помощью новой функции в качестве иллюстрации профиля можно поставить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст в стиле стандартных заглушек, которые появляются в аккаунтах пользователей без аватара. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.

Редактор аватаров находится в пункте настроек – «Изменить профиль». Новая опция, которая там появилась, называется «Кастомизация».

О том, когда конструктор изображений выйдет из стадии бета-тестирования, не сообщается. Однако автор издания «Код Дурова» отметил, что редактор работает еще не очень стабильно.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители