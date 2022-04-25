В Telegram появилась новая функция

Конструктор позволяет ставить на аватар не только свои фотографии и готовые изображения скачанные из интернета, но и создавать картинки непосредственно в приложении. С помощью новой функции в качестве иллюстрации профиля можно поставить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст в стиле стандартных заглушек, которые появляются в аккаунтах пользователей без аватара. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.