«МегаФон» объявил о запуске программы развития IT-специалистов Узбекистана

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек, — отметил Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. — Мы рассчитываем, что сотрудничество с "МегаФоном" придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ».