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30 минут назад

НАСА понадеялось сотрудничать с «Роскосмосом» до 2030 года

Lenta.ruиещё 2

В НАСА понадеялись сотрудничать с «Роскосмосом» по программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАСА рассказли о планах сотрудничества с «Роскосмосом»
Фото: аррарр

По словам главы американского космического агентства Билла Нельсона, Россия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, продолжит выполнять свои обязательства по МКС до 2030 года.

«Да, я уверен», — сказал глава НАСА.

Нельсон дабавил, что «видит профессиональные отношения между русскими космонавтами и [американскими] астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, [сохранение отношений] в вопросах обмена экипажами, которые мы планируем продолжать».

В апреле астронавт НАСА Томас Маршберн заявил, что на МКС царит дружелюбная атмосфера.

В том же месяце в колонке для SpaceNews профессор Индианского университета в Блумингтоне Уильям Бьянко написал, что «реклама МКС как процветающего международного партнерства всегда была преувеличением», поскольку, в частности, после завершения строительства американского сегмента станции астронавты стали жить независимо от космонавтов, занимаясь своими делами.

Наука и техника,Билл Нельсон,Роскосмос,NASA,
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