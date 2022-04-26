В НАСА рассказли о планах сотрудничества с «Роскосмосом»

В НАСА понадеялись сотрудничать с «Роскосмосом» по программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы американского космического агентства Билла Нельсона, Россия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, продолжит выполнять свои обязательства по МКС до 2030 года.

«Да, я уверен», — сказал глава НАСА.

Нельсон дабавил, что «видит профессиональные отношения между русскими космонавтами и [американскими] астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, [сохранение отношений] в вопросах обмена экипажами, которые мы планируем продолжать».

В апреле астронавт НАСА Томас Маршберн заявил, что на МКС царит дружелюбная атмосфера.