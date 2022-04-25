Что такое каменная туалетная бумага

Проект производства каменной бумаги будет представлен в Москве этим летом на форуме "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил РИА Новости автор инициативы экономист Александр Елсуков.

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Речь идет о выпуске разных видов каменной бумаги — книжной, офисной и туалетной. Такую продукцию планируется производить из нетоксичного полимера и известняка.

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"Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", — сказал Елсуков.

Автор идеи уточнил, что каменную бумагу уже выпускают в Японии. Проекты по ее производству имеются в Таджикистане и Турции.

"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге", — добавил Елсуков.

По его словам, каменная бумага биоразлагаемая и экологичная, и ее можно использовать для всех видов печати.

Эксперт рынка ретейла Андрей Туряница заявил изданию Lenta.ru, что бумага, сделанная из известняка, может стать конкурентоспособным продуктом.

"С учетом, что цена на бумагу из целлюлозы поднялась и тенденция будет сохраняться, спрос на каменную бумагу будет устойчивым. Но ее цена должна быть не выше текущей на целлюлозу, а в идеале дешевле", — сказал Туряница.

При этом он отметил, что переработка известняка — достаточно вредное и пыльное производство. Второй компонент — полимер — будет влиять на себестоимость продукции, имея тенденцию к росту цены, добавил эксперт.

В свою очередь директор московской типографии Александр Егорычев рассказал mk.ru, что ключевым достоинством каменной бумаги считается экологичность. Однако как материал для печати такая продукция почти не имеет преимуществ, за исключением низкой впитываемости чернил, что позволяет экономить краску, подчеркнул он.

"С точки зрения пользователя — да, она немного прочнее обычной, но при этом заметно тяжелее, а еще неизвестно, как каменная бумага себя поведет хотя бы через 10 лет. Для архивируемых документов я бы такую бумагу не рекомендовал", — сказал Егорычев.

По словам эксперта, для производства каменной бумаги обычный мел при определенных условиях смешивается с полимером.

"Каменная бумага имела бы смысл для России, если бы у нас не было своего леса. Да, это было бы импортозамещение", — добавил Егорычев.

Однако в данном случае речь может идти о типографских и упаковочных материалах, а никак ни о впитывающей бумаге, включая товары для гигиены, отметил эксперт.

Бывшая сотрудница Кувшиновской бумажной фабрики в Тверской области рассказала изданию, что обычная туалетная бумага из целлюлозы практически не требует импортных компонентов и весьма проста в производстве.

Владелец портала "Туалет.ру" Владимир Приоров усомнился в том, что делать средства личной гигиены из карбоната кальция и полимера — хорошая идея.

"Туалетная бумага — это продукт, который соприкасается со слизистой. Может вызвать как минимум аллергию, если не более плохое. Я не думаю, что можно ее запустить в массовое производство и продавать без предварительных испытаний, чтобы было понятно, что она абсолютно безопасна", — сказал Приоров.

Его слова приводит bfm.ru.

Ранее в апреле стало известно, что компания Essity, выпускающая товары под брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит из России. В марте сообщалось, что в стране возникли проблемы с производством офисной бумаги из-за дефицита реагентов для отбеливания. Финляндия, которая импортировала в РФ эти вещества, прекратила поставки.