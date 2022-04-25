Каждый обладатель смартфона хоть раз сталкивался с ситуацией, когда гаджет очень хочется подключить к телевизору. Например, чтобы показать близким фотографии из поездки или посмотреть видео из памяти телефона на большом экране. iPhone здесь не исключение, однако специальная приставка Apple TV по карману далеко не всем. Как быть? Без паники: мы подготовили краткую инструкцию, как подключить iPhone к телевизору двумя разными способами.

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Как подключить iPhone к телевизору через повтор экрана

Если ваш Smart TV поддерживает технологию AirPlay, то самый простой способ трансляции видео или фотографий на телевизор — это функция повтора экрана iPhone. Достаточно лишь подключить оба девайса к одной сети Wi-Fi, затем перейти в пункт управления iPhone, включить повтор экрана и выбрать телевизор в качестве источника. Этот метод работает в том числе и на iPad. Если вы собираетесь часто пользоваться этой функцией, то процесс можно автоматизировать через «Настройки» — «Основные» — «AirPlay и Handoff»: тогда смартфон автоматически будет передавать изображение на экран телевизора.

Как подключить iPhone к телевизору через кабель

Если вы владеете достаточно старым телевизором или ваш Smart TV не поддерживает AirPlay, то остается другой рабочий вариант — прямое подключение через кабель. Для этого понадобится специальный адаптер Lightning-HDMI: они не слишком дорогие и их не сложно найти в продаже. Когда присмотрите подходящий кабель, на всякий случай проверьте, что он поддерживает протокол HDCP — без встроенной антипиратской защиты трансляция видео из официальных приложений работать не будет.