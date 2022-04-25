В Китае остановились два завода по производству iPhone

Ведущий тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство на двух своих заводах в городском уезде Куньшань на востоке Китая (провинция Цзянсу). Как сообщила в понедельник газета South China Morning Post, это связано с карантинными ограничениями из-за ковида.
По данным издания, производственные операции были приостановлены с 20 апреля после того, как на территории предприятий были выявлены случаи заражения коронавирусом. Из-за этого были закрыты общежития, где проживали рабочие.
Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и выполняет заказы для ведущих мировых компаний, таких как Apple. Основные производственные мощности компании, также известной как Hon Hai Precision Industry, расположены в городах материкового Китая.