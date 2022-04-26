Раскрыты планы по расширению ГЛОНАСС

До 2030 года в России запустят около 15 навигационных космических аппаратов «Глонасс-К2». Об этом говорится в презентации генерального директора компании «Информационные спутниковые системы» ( ИСС ) имени академика Решетнева Николая Тестоедова , которую представили на международном форуме «Сфера», передает ТАСС .

Тестоедов отметил, что в 2022 году также планируют запустить один спутник «Глонасс-М», а до 2024 года на орбиту выведут восемь космических аппаратов «Глонасс-К». Он подчеркнул, что спутники выводят по оперативной необходимости.