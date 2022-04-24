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2 часа назад

Китай готовит проект нейтрализации опасных для Земли астероидов

Газета.Ruиещё 3

Заместитель руководителя Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявил, что ведомство в ближайшие несколько лет приступит к реализации проекта по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Китай готовит проект нейтрализации опасных для Земли астероидов
Фото: Addy Graham/University of ArizonaAddy Graham/University of Arizona

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты", — заявил У Яньхуа.

По его словам, Китай планирует создать эффективную систему наземного и комического базирования. Она будет оповещать об объектах, которые представляют угрозу планете. Одновременно китайские специалисты планируют развивать технологии, способные предотвратить приближение таких небесных тел.

Ранее в "Роскосмосе" заявили , что в средине мая мимо Земли пролетит астероид 2009 JF1.

Наука и техника,Роскосмос,
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