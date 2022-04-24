Китай готовит проект нейтрализации опасных для Земли астероидов

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты", — заявил У Яньхуа.