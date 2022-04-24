В России предложили производить каменную туалетную бумагу

Экономист Алексей Елсуков в беседе с РИА Новости рассказал, что каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России, проект представят этим летом.

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По его словам, вместе с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера. Автор инициативы рассказал, что из известняка можно создавать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.

«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — отметил он.

Собеседник агентства заявил, что сейчас такую бумагу уже делают в Японии. Наработки также есть в Узбекистане, где также много известняка, о схожих проектах в том числе сообщала Турция.

Елсуков добавил, что в России запасы известняка считаются неисчерпаемыми. Эту бумагу не нужно отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге.

«Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», — добавил он.