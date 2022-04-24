В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
16 минут назад

SpaceX заявила о проблемах с возвращением туристов с МКС

ТК «Звезда»

Компания SpaceX перенесла возвращение туристов с Международной космической станции (МКС). Проблемы с их доставкой на Землю возникли из-за плохих погодных условий, говорится на сайте американской компании.

SpaceX заявила о проблемах с возвращением туристов с МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Отстыковка астронавтов миссии Ax-1 от Международной космической станции отложена... в связи с плохими погодными условиями на посадочных площадках SpaceX», - говорится в сообщении.

Уточняется, что миссия по возвращению состоится в ночь на понедельник, 25 апреля. На Земле космические туристы окажутся спустя 17 часов.

Первый полностью коммерческий рейс отправился на орбиту 8 апреля. На борту корабля Crew Dragon на МКС отправились бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, бизнесмен из Штатов Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители