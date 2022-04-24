SpaceX заявила о проблемах с возвращением туристов с МКС

Компания SpaceX перенесла возвращение туристов с Международной космической станции (МКС). Проблемы с их доставкой на Землю возникли из-за плохих погодных условий, говорится на сайте американской компании.

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«Отстыковка астронавтов миссии Ax-1 от Международной космической станции отложена... в связи с плохими погодными условиями на посадочных площадках SpaceX», - говорится в сообщении.

Уточняется, что миссия по возвращению состоится в ночь на понедельник, 25 апреля. На Земле космические туристы окажутся спустя 17 часов.