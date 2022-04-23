Лето 2021 года в Европе назвали самым теплым за всю историю

В отчете, опубликованном Службой изменения климата (Copernicus) Европейского союза, отмечается, что лето 2021 года стало самым жарким летом в Европе за всю историю наблюдений. При этом температура была на один градус Цельсия выше, чем в среднем за предыдущие три десятилетия.
Хотя весна 2021 года была прохладнее, чем ранее, летние месяцы были отмечены "продолжительными волнами тепла", в результате которых было установлено множество новых рекордов температуры, в том числе 48,8 градуса Цельсия на Сицилии в августе прошлого года.
Продолжительные высокие температуры способствовали лесным пожарам, подобным тем, что наблюдались в Сибири, Греции и Турции в прошлом году, отмечает Associated Press. По оценкам экспертов, это увеличило вероятность проливных дождей, которые привели к смертельным наводнениям в Бельгии и Германии в июле прошлого года.
Температура поверхности моря в прошлом году была выше, чем когда-либо, по меньшей мере, с 1992 года в восточной части Средиземного моря и некоторых частях Балтийского моря, где в летние месяцы ртутный столбик поднимался более чем на 5 градусов Цельсия выше среднего. В докладе отмечается, что скорость ветра в некоторых частях Западной и Центральной Европы была одной из самых низких с 1979 года. Это привело к снижению расчетного потенциала ветровой энергии - одного из основных источников возобновляемой энергии, на который делают ставку европейские страны для сокращения выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии. Выводы ученых основаны на данных наземных метеостанциях и спутниковых наблюдениях, ведущихся, начиная с 1950 года.