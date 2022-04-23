Лето 2021 года в Европе назвали самым теплым за всю историю

В отчете, опубликованном Службой изменения климата (Copernicus) Европейского союза, отмечается, что лето 2021 года стало самым жарким летом в Европе за всю историю наблюдений. При этом температура была на один градус Цельсия выше, чем в среднем за предыдущие три десятилетия.

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Хотя весна 2021 года была прохладнее, чем ранее, летние месяцы были отмечены "продолжительными волнами тепла", в результате которых было установлено множество новых рекордов температуры, в том числе 48,8 градуса Цельсия на Сицилии в августе прошлого года.

Продолжительные высокие температуры способствовали лесным пожарам, подобным тем, что наблюдались в Сибири, Греции и Турции в прошлом году, отмечает Associated Press. По оценкам экспертов, это увеличило вероятность проливных дождей, которые привели к смертельным наводнениям в Бельгии и Германии в июле прошлого года.