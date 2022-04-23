Двигатель «Прогресс МС-18» выключили на 623 секунды

«Российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции (в среднем 11 раз в год), в т. ч. для ее уклонения от "космического мусора". После прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции», - рассказали журналистам в пресс-службе.