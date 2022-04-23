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1 час назад

МКС уклонилась от космического мусора

Елена Прошина

Двигатели российского грузового корабля «Прогресс МС-18» были включены на 623 секунды для выполнения маневра Международной космической станции (МКС) по уклонению от космического мусора. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Двигатель «Прогресс МС-18» выключили на 623 секунды
Фото: NASANASA

«Роскосмос в 16:25 по Москве провел внеплановую коррекцию высоты орбиты станции. Для этого использовались двигатели корабля "Прогресс МС-18", которые проработали 623 с, а импульс составил 1,0 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после маневра высота орбиты МКС предварительно увеличилась на 1,8 км.

Ранее ТАСС опубликовал информацию «Роскосмоса» о специфике маневрирования станции.

«Российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции (в среднем 11 раз в год), в т. ч. для ее уклонения от "космического мусора". После прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции», - рассказали журналистам в пресс-службе.

В ведомстве напомнили также, что с помощью российских двигателей на постоянной основе поддерживается ориентация МКС в пространстве. Кроме того, осуществляется разгрузка гиродинов (особых механизмов, применяемых для высокоточной стабилизации и ориентации) американского сегмента.

Наука и техника,Роскосмос,
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