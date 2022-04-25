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1 час назад

Российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января

ТАССиещё 9

Все российские школы с 1 января 2023 года подключат к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Моя школа", в рамках которой учебные заведения смогут пользоваться аналогами программ от компании Microsoft. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийской просветительской акции "Поделись своим знанием. Новые горизонты", организованной ведомством совместно с российским обществом "Знание".

Все школы страны перейдут на российские аналоги программ Microsoft
Фото: EPAEPA

"В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки, они даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft", - заявил Кравцов.

Сегодня эта система апробируется в 15 регионах РФ, добавил он. Министр также отметил, информационная система состоит из системы видеоконференции "Сферум", социальных сетей, библиотеки верифицированного контента и так далее.

Наука и техника,Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Microsoft,
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