Starlink сделали неуязвимым для российских систем РЭБ

«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер.