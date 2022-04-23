Starlink сделали неуязвимым для российских систем РЭБ

В Пентагоне заявили, что спутниковый интернет Starlink якобы стал неуязвим для российских систем РЭБ, когда компания Илона Маска «добавила одну строку кода».
С таким заявлением выступил глава отдела радиоэлектронной борьбы минобороны США Дэйв Тремпер, выступая на конференции C4ISRNET.
«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер.
Он призвал Вашингтон перенять опыт компании Маска, чтобы армия имела возможность «очень динамично менять» системы РЭБ. По его словам, «США должны разработать новые системы, задействовав искусственный интеллект и машинное обучение.
По словам Тремпера, операция на Украине показывает, насколько важно должным образом обучить персонал, предназначенный «для проведения электромагнитной войны».
Тремпер добавил, что Пентагон ожидал от России «намного более сильного» РЭБ, но предупредил, что это не означает, что все усилия России потерпели неудачу.
Ранее стало известно, что на Украине работает 5000 терминалов Starlink, 3667 из которых были подарены SpaceX, а 1333 из них были приобретены Агентством США по международному развитию.