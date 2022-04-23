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1 час назад

МКС с помощью двигателей российского "Прогресса" уклонится от космического мусора

ТАССиещё 3

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет изменена в субботу днем для уклонения от космического мусора. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

МКС уклонится от космического мусора
Фото: NASANASA

"Маневр уклонения от <...> космического мусора Международной космической станции будет проведен в субботу днем", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16:25 мск. Высота орбиты будет увеличена на 1,8 км. В результате минимальная высота орбиты станции составит 413,91 км над Землей, максимальная - 437,54.

"Российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции (в среднем 11 раз в год), в т. ч. для ее уклонения от "космического мусора". После прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции", - подчеркнули в госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что с помощью российских двигателей также поддерживается ориентация МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента.

Наука и техника,Роскосмос,
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