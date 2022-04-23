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26 минут назад

Эксперт оценил возможность отключения России от GPS

Елена Прошина

Отключение России от спутников навигационной системы GPS возможно, однако с технической стороны это будет сложно осуществить. Подобная мера может привести к финансовым и репутационным потерям, так как непременно обернется последствиями для соседних с РФ стран. Об этом сообщил главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко, пишет РИА Новости.

Эксперт оценил возможность отключения России от GPS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направит свои варианты оптимальной замены абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС в Минтранс и Росавиацию.

Что такое ГЛОНАСС и чем он отличается от GPS

Крейденко пояснил, что отключение России от спутников навигационной системы GPS — возможная, но трудновыполнимая задача.

«Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты», — рассказал эксперт и добавил, что процесс доставит много хлопот.

По его словам, российская навигационная спутниковая группировка ГЛОНАСС — это 24 аппарата, которые летают на трех орбитах высотой около 19 тысяч километров. При этом спутники постоянно меняют свое местоположение и делают оборот вокруг планеты примерно за 12 часов. Крейденко считает, что гораздо более эффективной мерой было бы поставить помехи или подменить сигнал.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Минтранс РФ,Роскосмос,Росавиация,
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