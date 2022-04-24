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16 минут назад

Космонавты на МКС "испекли" кулич

ТАССиещё 4

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции.

Космонавты на МКС "испекли" кулич
Фото: ТАССТАСС

Чтобы его "испечь", космонавтам потребовалось несколько видов печенья: "Русское", "Восток", имбирное и с курагой. Также космонавты использовали медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.

Космонавты попробуют кулич собственного приготовления после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое запланировано в скором времени.

Православные верующие во всем мире в воскресенье отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова. Пасху по юлианскому календарю встречают Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.

Наука и техника,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Роскосмос,
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