Космонавты на МКС "испекли" кулич

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции.

Фото: ТАСС ТАСС

Чтобы его "испечь", космонавтам потребовалось несколько видов печенья: "Русское", "Восток", имбирное и с курагой. Также космонавты использовали медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.

Космонавты попробуют кулич собственного приготовления после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое запланировано в скором времени.