В Google раскрыли кодовое название Android 14

Операционной системе 2023 года дали имя «Перевернутый торт». Об этом сообщает 9to5google.

Фото: 9to5google 9to5google

Авторы портала напомнили, что Google ежегодно придумывает новым версиям Android в алфавитном порядке забавное кодовое имя, посвященное десерту. Раньше они также являлись официальными названиями операционных систем, но, когда компания выпустила Android 10 под буквой Q, для которой не нашлось сладости, публичное обозначение стало происходить только в цифрах. Однако внутри компании практику продолжили. В частности, Android 12 получил название «Снежный конус», а Android 13 — «Тирамису».