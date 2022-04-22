В Google раскрыли кодовое название Android 14

Операционной системе 2023 года дали имя «Перевернутый торт». Об этом сообщает 9to5google.
Авторы портала напомнили, что Google ежегодно придумывает новым версиям Android в алфавитном порядке забавное кодовое имя, посвященное десерту. Раньше они также являлись официальными названиями операционных систем, но, когда компания выпустила Android 10 под буквой Q, для которой не нашлось сладости, публичное обозначение стало происходить только в цифрах. Однако внутри компании практику продолжили. В частности, Android 12 получил название «Снежный конус», а Android 13 — «Тирамису».
В новом изменении кода, опубликованном проектом AOSP, Android 14 или Android U упоминается как Upside Down Cake или «Перевернутый торт». Этот десерт выпекается в форме, а затем переворачивается вверх дном, чтобы нижний слой оказался сверху. Наиболее распространенный вариант перевернутого торта включает в себя толстые ломтики ананаса и вишни.