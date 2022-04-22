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45 минут назад

Ушли, но не совсем: Apple рассказала, где купить iPhone и MacBook в России

Ferra.ru

Ещё в начале марта Apple официально прекратила продажи своих гаджетов в России. Но несмотря на это, компания не совсем до конца покинула отечественный рынок.

Ушли, но не совсем: где купить iPhone и MacBook в России
Фото: appleinsiderappleinsider

Так, до сих пор купить новый iPhone или MacBook можно у партнёров бренда, таких как re:Store и Cstore. И если раньше об этом кто-то мог не догадываться, то сейчас сама Apple решила исправить ситуацию.

На официальном сайте яблочной корпорации появился раздел, в котором компания упоминает всех реселлеров, которые продолжают продавать товары бренда. В их числе оказались шесть ритейлеров — МТС, «МегаФон», «Билайн», re:Store, iPort и Cstore:

Что же касательно возобновления продаж на apple.com, то об этом пока никакой информации нет.

Наука и техника,Мегафон,МТС,Apple,
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