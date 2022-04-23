Что будет, когда Солнце станет красным гигантом

Несмотря на развитие технологий и научный прогресс, мы все еще прискорбно мало понимаем устройство нашей вселенной. Путешествия в другие галактики, сверхсветовые скорости, разумная жизнь на чужих планетах — космос таит множество загадок. И одна из самых интересных — это красные гиганты. Рассказываем, как звезды превращаются в них и что произойдет, когда Солнце станет красным гигантом.

Фото: NASA NASA

Что такое красный гигант

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Все звезды в нашей галактике проходят определенный жизненный цикл, который завершается, когда небесные светила наконец исчерпывают свои запасы топлива — тогда звезда либо погибает, либо превращается в черную дыру. Эти процессы занимают миллиарды лет, однако самые изменения происходят прямо перед смертью крупных звезд. Сначала они раздуваются до невероятных размеров, а затем настолько же резко сжимаются.

Красными гигантами называются звезды, которые вступили в первый этап этого превращения. Внутри их ядер разворачивается мощная термическая реакция, которая выталкивает верхние слои содержимого звезды наружу — в результате ее диаметр становится в сотни раз больше. Плотность небесного тела снижается, а вот плотность ядра, напротив, увеличивается, благодаря чему красные карлики стремительно эволюционируют в белых карликов. Температура красных гигантов не так высока (они нагреваются примерно так же, как нити накаливания в лампочках), зато они выделяют гораздо больше света, чем обычные звезды.

Что случится, когда Солнце станет красным гигантом

Пока что Солнце хорошо себя чувствует: его возраст составляет около четырех с половиной миллиардов лет, так что до бурной старости звезде еще жить и жить — как минимум столько же. Однако постепенно объем выделяемой тепловой энергии будет расти, поэтому перед будущими обитателями Земли неизбежно встанет проблема сильного парникового эффекта.

Когда Солнце все же разрастется до масштабов красного гиганта, эффект метаморфозы отразится на всех планетах и небесных телах системы. Его поверхность практически достигнет земной орбиты: умирающая звезда полностью поглотит Венеру и Меркурий. Юпитер, Нептун и Сатурн гарантированно потеряют свои луна и кольца, но впитают в себя часть содержимого Солнца, развеянного лунным ветром.