Как отмыть силиконовый чехол для телефона

Любой, кто хоть раз пользовался силиконовой накладкой для телефона, знает, как легко они собирают всяческую грязь. После нескольких месяцев использования аксессуар начинает выглядеть уже не так привлекательно, но, к счастью, вернуть ему опрятный внешний вид можно всего за полчаса. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как правильно ухаживать за силиконовыми чехлами.

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Почему силиконовые чехлы меняют цвет

Хотя чехлы из силикона пользуются большой популярностью, сам по себе материал обладает несколькими изъянами. Во-первых, микропоры на поверхности силикона постоянно собирают грязь, от чего чехол постепенно чернеет. Во-вторых, будучи полимерным материалом, силикон подвержен окислению при контакте с воздухом — это приводит к пожелтению.

Как почистить силиконовый чехол для телефона

Вернуть чехлу товарный вид не сложно, однако силикон плохо переносит обработку сильнодействующими химикатами. Постарайтесь не использовать ацетон, хлористые растворы и абразивные чистящие средства: они могут серьезно повредить накладку. Самый простой способ — это тщательно протереть чехол влажными салфетками. Они вряд ли справятся с въевшейся грязью, но без труда избавятся от легких пятен. Специальные спиртовые салфетки для ухода за оптикой тоже хорошо подойдут, но перед применением любых спиртосодержащих веществ сначала проверьте их на маленьком участке чехла, чтобы случайно не испортить весь аксессуар.

Для более серьезной чистки можно замочить чехол в мыльной воде на полчаса, чтобы силикон как следует отмок. Другой вариант — это двадцатиминутная ванна в растворе воды, соды и спирта, смешанном в равных пропорциях. После водных процедур не забудьте протереть чехол мягкой губкой.