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25 минут назад

Что делать, если вы нашли клад

Мария Иванова

Вообразите себе такую ситуацию — раскапывая грядку на своем садовом участке, вы вдруг обнаружили увесистый сундук с золотыми монетами. Или на худой конец небольшой сверток с купюрами внутри. Можно сколько угодно язвить на этот счет, но в жизни порой происходят необычные вещи. Что делать человеку, нашедшему клад? И что ему за это причитается? "Рамблер" попытался разобраться в действующем законодательстве.

Что делать, если вы нашли клад
Фото: WikipediaWikipedia

Кому полагается клад

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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, клад — это "зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право". В соответствии со статьей 233 ГК, клад в равных долях делят между собой владелец земельного участка или строения, где он был найден, и лицо, обнаружившее эти ценности. Хозяин участка и человек, нашедший клад, по собственному желанию могут договориться об ином дележе. Для этого они должны составить соглашение.

Однако в случае, если поиск ценностей велся без разрешения владельца участка, нашедший клад обязан передать его хозяину объекта недвижимости.

Отдельно в Гражданском кодексе прописана ситуация, когда обнаруженные ценности относятся к культурным (например, вы нашли древний кувшин и амулет из костей мамонта). В этом случае найденное передается в государственную собственность.

"При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное", — говорится в статье 233.

Опять же, если поиски велись без ведома владельца участка, нашедший ценности не получит ничего. Вознаграждение в этом случае полностью поступит собственнику объекта недвижимости.

В статье ГК оговаривается, что данные правила не распространяются на лиц, "в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада".

Что делать, если вы обнаружили клад

Нужно сообщить об этом собственнику участка (разумеется, если это не вы сами) и обратиться в полицию. Об этом ранее рассказала "Царьграду" адвокат Екатерина Антонова.

Экспертиза должна установить, относится ли найденное к культурным ценностям. В случае отрицательного решения по данному вопросу клад будет возвращен владельцу земельного участка.

В материале также отмечается, что уголовной ответственности непосредственно за сокрытие клада не предусмотрено. Однако стоит иметь в виду, что нечестных кладоискателей можно наказать по трем статьям УК РФ: 164-й (о хищении предметов, имеющих особую ценность для государства), 192-й (нарушение правил сдачи государству драгметаллов и драгоценных камней) и 243-й (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Наука и техника,Екатерина Антонова,
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