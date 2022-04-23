Какой шагомер поставить на Android?

Когда тяжело заставить себя выйти на улицу и заняться бегом, на помощь приходят шагомеры — специальные приложения, при помощи которых можно собирать статистику об упражнениях и ставить себе цели на будущее. Но какой из них лучше выбрать? В подборке «Рамблера» — пять отличных шагомеров для смартфонов на Android.

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Accupedo

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Главная особенность шагомера Accupedo — это удобный виджет, всегда показывающий количество шагов. Он также может показывать расстояние, минуты в пути, сожженные калории и другие показатели. Приложение расходует заряд батареи экономно, однако работает только с G-сенсором. В остальном же это хороший выбор, если вам нужно что-то простое, но функциональное: в настройках можно даже задать промежуток времени, в который приложение включится и автоматически начнет считать шаги.

Pacer App

Pacer App это не столько шагомер, сколько полноценный компаньон для потери веса. Приложение позволяет подробно прослеживать изменения в статистике калорий, пройденных шагов и динамики веса, чтобы вы хорошо представляли прогресс в поставленных целях. Премиум-пользователи также могут привязать к Pacer свои учетные записи в Garmin и Fitbit.

Zombies, Run!

Zombies, Run! превращает ежедневные пробежки в некое подобие ролевой игры: пользователь станет курьером лагеря выживших после зомби-апокалипсиса. Здесь привычные для многих других шагомеров задачи и функции подаются как миссии от разных персонажей, причем создатели приложения уделили неожиданно много внимания эффекту погружения — за это отвечает звук в наушниках. Во время бега можно услышать переговоры героев сюжета по радио и подробности истории, а стоит только замедлить темп, как на фоне появятся стенания голодных зомби. Единственный минус — Zombies, Run! не локализована на русский язык.

Google Fit

Хороший вариант для всех, кто не хочет долго разыскивать подходящее приложение. Google Fit разработан при содействии крупных медицинских организаций и поддерживает разные типы упражнений. Он способен не только систематизировать информацию других фитнес-трекеров в одном месте, но и собирать собственные данные: механика Move Minutes анализирует всю вашу активность за сутки, после чего начисляет баллы.

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