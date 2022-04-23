Какой шагомер поставить на Android?

Когда тяжело заставить себя выйти на улицу и заняться бегом, на помощь приходят шагомеры — специальные приложения, при помощи которых можно собирать статистику об упражнениях и ставить себе цели на будущее. Но какой из них лучше выбрать? В подборке «Рамблера» — пять отличных шагомеров для смартфонов на Android.
Accupedo
Главная особенность шагомера Accupedo — это удобный виджет, всегда показывающий количество шагов. Он также может показывать расстояние, минуты в пути, сожженные калории и другие показатели. Приложение расходует заряд батареи экономно, однако работает только с G-сенсором. В остальном же это хороший выбор, если вам нужно что-то простое, но функциональное: в настройках можно даже задать промежуток времени, в который приложение включится и автоматически начнет считать шаги.
Pacer App
Pacer App это не столько шагомер, сколько полноценный компаньон для потери веса. Приложение позволяет подробно прослеживать изменения в статистике калорий, пройденных шагов и динамики веса, чтобы вы хорошо представляли прогресс в поставленных целях. Премиум-пользователи также могут привязать к Pacer свои учетные записи в Garmin и Fitbit.
Zombies, Run!
Zombies, Run! превращает ежедневные пробежки в некое подобие ролевой игры: пользователь станет курьером лагеря выживших после зомби-апокалипсиса. Здесь привычные для многих других шагомеров задачи и функции подаются как миссии от разных персонажей, причем создатели приложения уделили неожиданно много внимания эффекту погружения — за это отвечает звук в наушниках. Во время бега можно услышать переговоры героев сюжета по радио и подробности истории, а стоит только замедлить темп, как на фоне появятся стенания голодных зомби. Единственный минус — Zombies, Run! не локализована на русский язык.
Google Fit
Хороший вариант для всех, кто не хочет долго разыскивать подходящее приложение. Google Fit разработан при содействии крупных медицинских организаций и поддерживает разные типы упражнений. Он способен не только систематизировать информацию других фитнес-трекеров в одном месте, но и собирать собственные данные: механика Move Minutes анализирует всю вашу активность за сутки, после чего начисляет баллы.
MyFitnessPal
MyFitnessPal крайне популярен среди любителей фитнеса. Помимо стандартных функций приложение поддерживает интеграцию широкого спектра сторонних сервисов: им можно пользоваться в тандеме с другими трекерами. Это полезно, так как через MyFitnessPal можно довольно точно подсчитывать потребление калорий благодаря большой библиотеке продуктов питания. Если другие шагомеры просто помогают проходить суточную шагов, то MyFitnessPal также следит за вашей формой вне тренировок.