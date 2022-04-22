Эксперт назвал правила безопасного использования VPN

Эксперт по информационной безопасности, руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско назвал правила безопасного использования VPN-сервисов. В интервью радио Sputnik он призвал не подключаться к виртуальной сети при доступе к личной информации.

«В первую очередь все зависит от провайдера услуги. Главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные», — подчеркнул Вураско.

Эксперт порекомендовал россиянам выбирать платные сервисы, которые уже много лет работают на рынке. Новые непроверенные компании могут создаваться мошенниками.

Кроме того, Вураско посоветовал не использовать сервисы при доступе к банковским или почтовым аккаунтам — они прекрасно работают и без подключения к VPN, тогда как их использование создает дополнительный риск для сохранности данных.