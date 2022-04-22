Как записывать звонки на Android после запрета Google

Google заявила, что после 11 мая из официального магазина исчезнут приложения, позволяющие записывать разговоры. Уже установленные приложения также перестанут работать, поскольку компания внесет поправки в системные разрешения. Издание «Газета.Ru» рассказало, как обойти будущий запрет и что произойдет со старыми приложениями.

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Как новая политика Google повлияет на рынок

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Хотя сама Google объясняет свое решение вопросами безопасности пользователей и юридическими нюансами записи звонков, будущий запрет коснется только сторонних приложений, опубликованных в Play Store. Конечно, после удаления из магазина их все еще можно будет найти в других источниках, но прямая установка через APK здесь не поможет. Компания собирается отключить приложениям доступ к API специальных возможностей, который необходим для записывания телефонных разговоров.

В то же время, все эти меры никак не затронут встроенные приложения от производителей смартфонов. Системные приложения не нуждаются в специальных возможностях и способны получать любые разрешения, так что формально они не нарушают никаких правил. Поэтому самый простой способ обойти ограничения — это скачать из Play Store официальный номеронабиратель «Телефон» от Google: на нем запись должна работать как прежде. Правда, производители смартфонов в принципе стараются убрать эту возможность из своих девайсов, поэтому далеко не все девайсы поддерживают функцию.

На каких телефонах можно записывать звонки

Из доступных на российском рынке брендов смартфонов лишь несколько обладают встроенной записью звонков: Google Pixel, Vivo и Xiaomi. Но и тут есть некоторые оговорки.

Если говорить о Vivo, то нужна модель, на которую установлен собственный номеронабиратель фирмы, вроде V21e. Этот смартфон не страдает от ограничений функционала в отличие от русскоязычных версий Xiaomi или Realme. Более того, Vivo не предупреждает собеседника о том, что разговор записывается.