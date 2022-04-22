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34 минуты назад

Военный микробиолог Супотницкий: Польша создавала биологическое оружие еще 100 лет назад

Газета.Ru

Военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Минобороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что Польша еще сто лет назад начала собственные разработки бактериологического оружия и продвинулась настолько, что японские военные приезжали туда перенимать опыт заражения людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Военный микробиолог: Польша создавала биологическое оружие еще 100 лет назад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт указал на необходимость скорейшего раскрытия архивных данных по этому вопросу, в то время как поляки изображают себя "белыми и пушистыми".

"Именно по предложению Польши в Женевский протокол 1925 года был добавлен запрет бактериологического оружия – потому что Варшава сама его разрабатывала и тем самым хотела создать условия монопольного владения им", - заявил Супотницкий.

Он также напомнил о Хабаровском процессе 1949 года над группой из 12 бывших военнослужащих японской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола.

"Но мало кто знает, что после Хабаровского процесса готовился Варшавский процесс над польскими разработчиками бактериологического оружия", — пояснил Супотницкий.

По его словам, этот процесс не состоялся, так как скончался советский лидер Иосиф Сталин, инициировавший эту работу. Ранее стало известно, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, чтобы усилить "сдерживание России".

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