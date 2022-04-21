Блогеры смогут получать 100% доходов от рекламы на Rutube

Ранее программа была доступна блогерам только в течение первых 40 дней после регистрации на Rutube. По истечении срока, доход бы делился в соотношении 50/50 между платформой и авторами цифрового контента. В компании напомнили, что для участия в акции пользователям необходимо пройти регистрацию, завести канал и регулярно выкладывать на нем видео. Заявку на монетизацию блогеры могут подать в личном кабинете после того, как их контент суммарно наберет пять тысяч просмотров.