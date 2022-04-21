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45 минут назад

Блогеры смогут получать 100% доходов от рекламы на Rutube

Елена Прошина

Российский видеохостинг Rutube принял решение продлить программу поддержки блогеров, по которой они могут получать 100% доходов от просмотров рекламы до 1 июня.

Блогеры смогут получать 100% доходов от рекламы на Rutube
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

«Авторы цифрового контента смогут получить стопроцентную монетизацию от просмотра рекламы до 1 июня», — рассказали там.

Ранее программа была доступна блогерам только в течение первых 40 дней после регистрации на Rutube. По истечении срока, доход бы делился в соотношении 50/50 между платформой и авторами цифрового контента. В компании напомнили, что для участия в акции пользователям необходимо пройти регистрацию, завести канал и регулярно выкладывать на нем видео. Заявку на монетизацию блогеры могут подать в личном кабинете после того, как их контент суммарно наберет пять тысяч просмотров.

Напомним, что на фоне событий в Украине видеохостинг YouTube 10 марта полностью приостановил все функции монетизации для авторов контента из России.

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