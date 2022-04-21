Компания SpaceX одновременно запустила 53 спутника

Калифорнийская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 53 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Фото: ТАСС ТАСС

Носитель с бортовым номером B1060 стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 13:51 по местному времени (20:51 мск). Его первая ступень уже использовалась для 11 других запусков, начиная с 30 июня 2020 год, когда на орбиту был выведен военный навигационный спутник GPS. Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу под названием Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции"), находящуюся в Атлантическом океане в 650 км от побережья штата Южная Каролина. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании предпринимателя-миллиардера Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года 2335 мини-спутников, из которых функционируют примерно 2067. Остальные либо вышли из строя по техническим причинам, либо сошли со своих рабочих орбит.