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33 минуты назад

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 «Скайвира»

BFM.RUиещё 8

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса, разработанный фармкомпанией «Промомед». Лекарственное средство «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персс-службу компании.

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 «Скайвира»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Препарат может быть показан для амбулаторного лечения взрослых пациентов с легким или среднетяжелым течениеми COVID-19 при любом штамме инфекции.

Клинические исследования показали выраженное противовирусное действие лекарства, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления, отметили в пресс-службе компании-производителя.

Наука и техника,Минздрав РФ,
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