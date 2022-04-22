Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 «Скайвира»

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса, разработанный фармкомпанией «Промомед». Лекарственное средство «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персс-службу компании.
Препарат может быть показан для амбулаторного лечения взрослых пациентов с легким или среднетяжелым течениеми COVID-19 при любом штамме инфекции.
Клинические исследования показали выраженное противовирусное действие лекарства, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления, отметили в пресс-службе компании-производителя.