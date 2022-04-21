«Росэлектроника» наращивает производство продукции

Предприятия холдинга «Росэлектроника» приступили к наращиванию производства продукции с помощью увеличения количества рабочих смен.
В частности, дополнительные смены ввели на заводах по производству электронно-компонентной базы и ламп бегущей волны. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка», — приводятся в материале слова представителя «Росэлектроники».
Отмечается, что количество смен увеличили на саратовском НПП «Алмаз», Кимовском радиоэлектромеханическом заводе, концерне «Созвездие», на Рязанском радиозаводе, воронежском «Электросигнале», красноярском НПП «Радиосвязь» и тамбовском заводе «Октябрь».
Необходимость данной меры возникла из-за приостановки поставок телекоммуникационного оборудования в Россию из других стран. В частности, об этом заявляли Nokia, Ericsson и Huawei.