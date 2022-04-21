В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

«Росэлектроника» наращивает производство продукции

Елена Прошина

Предприятия холдинга «Росэлектроника» приступили к наращиванию производства продукции с помощью увеличения количества рабочих смен.

«Росэлектроника» наращивает производство продукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, дополнительные смены ввели на заводах по производству электронно-компонентной базы и ламп бегущей волны. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка», — приводятся в материале слова представителя «Росэлектроники».

Отмечается, что количество смен увеличили на саратовском НПП «Алмаз», Кимовском радиоэлектромеханическом заводе, концерне «Созвездие», на Рязанском радиозаводе, воронежском «Электросигнале», красноярском НПП «Радиосвязь» и тамбовском заводе «Октябрь».

Необходимость данной меры возникла из-за приостановки поставок телекоммуникационного оборудования в Россию из других стран. В частности, об этом заявляли Nokia, Ericsson и Huawei.

Наука и техника,НПП "Алмаз",Завод "Октябрь",Концерн Созвездие,Рязанский радиозавод,Росэлектроника,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители