Лучшие биржи криптовалют: рейтинг 2022 года

Как сообщает РБК, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance ограничит возможность торговли для российских пользователей. Человек, имеющий средства на бирже на сумму более 10 тысяч евро, не сможет пополнить свой кошелек. Теперь аккаунты пользователей из России будут работать только на вывод денег со счетов. Тем не менее, торговая платформа дает возможность продолжить совершать ввод и вывод средств и другие торговые операции россиянам, чьи активы меньше 10 тысяч евро. Другие биржи криптовалют пока не делали подобных заявлений и работают без ограничений на момент написания статьи. Для тех, кто только начинает инвестировать в рынок криптовалют, сделали обзор лучших из них.
Криптовалютная биржа – это сервис, который дает возможность пользователям покупать и продавать криптовалюту посредством обмена одной монеты на другую криптовалюту или фиатную валюту, то есть доллары, евро, рубли, фунты и так далее. Они могут быть централизованные (CEX) и децентрализованными (DEX). Перед тем, как начать разбор и сравнение лучших бирж криптовалют, разберемся, какие у CEX и DEX есть плюсы и минусы.
Главное отличие централизованной биржи в том, что биржа принадлежит организации. Она регулируется законами и взымает комиссии на вывод средств и другие транзакции. Из преимуществ централизованной биржи – наличие центрального оператора. Это означает, что все происходящие торговые операции контролируются им, что дает возможность чувствовать себя более защищенно и минимизировать риски потерять средства на бирже. При торговле криптовалютой на бирже с управлением из центра можно обратиться в поддержку. Например, в случае ошибки или для восстановления доступа к аккаунту. Также есть ответственное юридическое лицо, на которое можно подать в суд. Однако в случае мошенничества сложно вернуть в суде средства пользователей.
Децентрализованная биржа – это торговая платформа без централизованного управления. Она дает возможность торговать криптовалютой без ограничений и посредников. Особенность в том, что биржа работает автономно. У нее нет владельцев, средства на бирже нельзя заблокировать, а верификация необязательна. Децентрализованная биржа дает возможность проводить торговые операции анонимно, у нее нет доступа к приватным ключам пользователей, поэтому она обеспечивает более высокую степень безопасности, средства пользователей защищены от взломов. Биржа в этом случаи выступает связующим звеном между пользователями, которые совершают сделку. Используются их личные кошельки, чтобы торговать криптовалютой, поэтому средства принадлежат им напрямую, а не бирже. Еще один плюс децентрализованных бирж, дексов, – доступность торговых пар. Там просто обменивать любую криптовалюту и покупать новые монеты.
Из минусов децентрализованных бирж:
Биржа криптовалют должна обеспечивать пользователям конфиденциальность, быть надежной и безопасной. Вот, на что необходимо обратить внимание перед тем, как начать торговать криптовалютой:
Это глобальная биржа криптовалют, считающаяся одной из самых лучших. Торговая платформа была основана в 2017 году. Из плюсов Binance:
Из минусов: введенные ограничения для россиян.
Запущенная в 2019 году криптобиржа Ftx сотрудничает с Binance и позиционирует себя как платформа, «созданная трейдерами для трейдеров». Она подходит для людей с любым опытом, проста в применении и поддерживает русский язык.
Из минусов: географические ограничения и отсутствие информации о лицензии.
Это одна из первых и наиболее безопасных криптовалютных бирж. Созданный в 2011 году Kraken поддерживает более 100 монет и характеризуется высокой ликвидностью. Комиссии на бирже постоянно изменяются, также есть возможность маржинальной торговли.
Это биржа недоступна для россиян, однако считается самой популярной в США и самой надежной в мире. У нее высокая ликвидность, нескольких фиатных валют и простой пользовательский интерфейс. Биржа дает возможность продавать криптовалюту по рыночной стоимости. Однако у Coinbase высокие комиссии.
Это глобальная торговая платформа с охватом боле 1,2 миллиона пользователей. Платформа обрабатывает более 100,000 транзакций в секунду и наиболее интересна опытным трейдерам.
Главные преимущества Bybit: