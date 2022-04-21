Лучшие биржи криптовалют: рейтинг 2022 года

Как сообщает РБК, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance ограничит возможность торговли для российских пользователей. Человек, имеющий средства на бирже на сумму более 10 тысяч евро, не сможет пополнить свой кошелек. Теперь аккаунты пользователей из России будут работать только на вывод денег со счетов. Тем не менее, торговая платформа дает возможность продолжить совершать ввод и вывод средств и другие торговые операции россиянам, чьи активы меньше 10 тысяч евро. Другие биржи криптовалют пока не делали подобных заявлений и работают без ограничений на момент написания статьи. Для тех, кто только начинает инвестировать в рынок криптовалют, сделали обзор лучших из них.

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Централизованная и децентрализованная биржа криптовалют: что выбрать в 2022

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Криптовалютная биржа – это сервис, который дает возможность пользователям покупать и продавать криптовалюту посредством обмена одной монеты на другую криптовалюту или фиатную валюту, то есть доллары, евро, рубли, фунты и так далее. Они могут быть централизованные (CEX) и децентрализованными (DEX). Перед тем, как начать разбор и сравнение лучших бирж криптовалют, разберемся, какие у CEX и DEX есть плюсы и минусы.

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Централизованная биржа

Главное отличие централизованной биржи в том, что биржа принадлежит организации. Она регулируется законами и взымает комиссии на вывод средств и другие транзакции. Из преимуществ централизованной биржи – наличие центрального оператора. Это означает, что все происходящие торговые операции контролируются им, что дает возможность чувствовать себя более защищенно и минимизировать риски потерять средства на бирже. При торговле криптовалютой на бирже с управлением из центра можно обратиться в поддержку. Например, в случае ошибки или для восстановления доступа к аккаунту. Также есть ответственное юридическое лицо, на которое можно подать в суд. Однако в случае мошенничества сложно вернуть в суде средства пользователей.

Обязательная верификация. Указывать персональные данные, чтобы торговать криптовалютой и иметь доступ к большинству функций на централизованной бирже, обязательно. Опасность в том, что мошенники могут украсть вашу личную информацию для проведения незаконных операций.

Риск блокировки аккаунта. Пользователю могут заблокировать счета, ограничить возможность торговли и доступ к средствам. При этом можно попасть под блокировку по ошибке.

Средства на бирже не принадлежат пользователю. У пользователя нет доступа к приватному ключу, и он не может самостоятельно совершать транзакции. Средства пользователей, их токены хранятся на кошельках биржи, на которых выделяется место для клиента. Централизованная биржа является интерфейсом, в котором пользователи получают возможность торговли.

Ее можно взломать. Рынок криптовалют очень привлекателен для злоумышленников, поэтому биржи периодически взламывают. Например, один из последних громких случаев произошел в начале декабря 2021 года. Криптобиржа BitMart потеряла 150 миллионов долларов в криптовалюте в результате взлома. Среди минусов централизованной биржи:

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Децентрализованная биржа

Децентрализованная биржа – это торговая платформа без централизованного управления. Она дает возможность торговать криптовалютой без ограничений и посредников. Особенность в том, что биржа работает автономно. У нее нет владельцев, средства на бирже нельзя заблокировать, а верификация необязательна. Децентрализованная биржа дает возможность проводить торговые операции анонимно, у нее нет доступа к приватным ключам пользователей, поэтому она обеспечивает более высокую степень безопасности, средства пользователей защищены от взломов. Биржа в этом случаи выступает связующим звеном между пользователями, которые совершают сделку. Используются их личные кошельки, чтобы торговать криптовалютой, поэтому средства принадлежат им напрямую, а не бирже. Еще один плюс децентрализованных бирж, дексов, – доступность торговых пар. Там просто обменивать любую криптовалюту и покупать новые монеты.

Из минусов децентрализованных бирж:

Медленные транзакции.

Нельзя восстановить аккаунт. Если вы забудете пароль от него, ввод и вывод средств будет невозможен. Так, в январе 2021 года программист Стефан Томас, живущий в Сан-Франциско, забыл пароль к биткоин-кошельку на 240 миллионов долларов. После 10 попыток ввода секретного кода доступ блокируется.

Низкая ликвидность. Провести нужный обмен в кратчайшие сроки невозможно, однако объем торгов на дексах в последние годы резко растет.

Главные критерии выбора биржи криптовалют

Биржа криптовалют должна обеспечивать пользователям конфиденциальность, быть надежной и безопасной. Вот, на что необходимо обратить внимание перед тем, как начать торговать криптовалютой:

Безопасность. Биржа должна давать гарантии, что риск потери криптоактивов минимален. Об этом говорит наличие финансовой лицензии, шифрование, запасной денежный фонд в случае ЧС, двухфакторная аутентификация при авторизации и выводе средств.

Комиссия. Обязательно изучите размер комиссии за проведение транзакций, чтобы отдать предпочтение более выгодной.

Какой криптовалютой на бирже можно торговать.

Доступные способы оплаты.

Простота в использовании. Для биржи важно, чтобы регистрация, обмен и покупка криптовалют были интуитивно понятными для пользователя.

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Лучшие криптовалютные биржи в 2022 году

Binance

Это глобальная биржа криптовалют, считающаяся одной из самых лучших. Торговая платформа была основана в 2017 году. Из плюсов Binance:

Высокие объемы торгов;

Низкие комиссии;

Двухфакторная аутентификация;

Самая высокая ликвидность на рынке;

Повышенный уровень безопасности;

Наличие маржинальной торговли;

Более 60 способов оплаты;

740 криптовалютных и фиатных торговых пар;

Подходит для начинающих трейдеров.

Из минусов: введенные ограничения для россиян.

FTX

Запущенная в 2019 году криптобиржа Ftx сотрудничает с Binance и позиционирует себя как платформа, «созданная трейдерами для трейдеров». Она подходит для людей с любым опытом, проста в применении и поддерживает русский язык.

434 торговые пары;

Торговля на споте и рынке деривативов;

Маржинальная торговля с плечом до 10х;

Покупка криптовалюты банковской картой. Из плюсов биржи:

Из минусов: географические ограничения и отсутствие информации о лицензии.

Kraken

Это одна из первых и наиболее безопасных криптовалютных бирж. Созданный в 2011 году Kraken поддерживает более 100 монет и характеризуется высокой ликвидностью. Комиссии на бирже постоянно изменяются, также есть возможность маржинальной торговли.

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Coinbase

Это биржа недоступна для россиян, однако считается самой популярной в США и самой надежной в мире. У нее высокая ликвидность, нескольких фиатных валют и простой пользовательский интерфейс. Биржа дает возможность продавать криптовалюту по рыночной стоимости. Однако у Coinbase высокие комиссии.

Bybit

Это глобальная торговая платформа с охватом боле 1,2 миллиона пользователей. Платформа обрабатывает более 100,000 транзакций в секунду и наиболее интересна опытным трейдерам.

Главные преимущества Bybit:

быстрый ввод и вывод средств;

отсутствие верификации и полная анонимность;

двухфакторная аутентификация.