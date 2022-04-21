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1 час назад

iPhone будет бороться с эротикой в сообщениях

Газета.Ru

Apple расширит доступ к функции «безопасность в сообщениях» – вскоре она заработает в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Ранее ей могли пользоваться владельцы гаджетов Apple из США, об этом сообщает портал The Verge.

iPhone будет бороться с эротикой в сообщениях
Фото: Газета.руГазета.ру

Данная функция проверяет все входящие и исходящие сообщения на наличие изображений, содержащих наготу. Когда подобное сообщение приходит на iPhone, то система размоет фотографию и предложит не смотреть изображение. Также пользователю будут даны рекомендации по поиску помощи или предложение заблокировать собеседника.

Она создана для защиты детей, включить ее можно в настройках системы. Apple уверяет, что сканирование не влияет на сквозное шифрование сообщений.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что европейским iPhone предрекли смену разъема для зарядки.

Наука и техника,Apple,
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