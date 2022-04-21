Вчерашняя вспышка на Солнце может привести к сбоям в работе спутников

Вчера обсерватория солнечной динамики NASA сообщила о двух солнечных вспышках: одна из них была близка к максимальной интенсивности. Учёные предупредили, что на выходных могут возникнуть неполадки в работе спутников и перебои со связью. На северных широтах последствия вспышек дадут знать о себе через северное сияние.