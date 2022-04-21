WhatsApp может стать платным

По информации портала wabetainfo.com, WhatsApp занимается разработкой платной подписки для представителей бизнеса. Если верить инсайдеру издания, абонемент предложит подписчикам эксклюзивные функции, включая возможность привязать до 10 устройств к одной учётной записи; для обычных пользователей этот лимит составляет всего четыре устройства. Таким образом приложение позволит сотрудникам организаций использовать общий официальный контакт для внешних коммуникаций.

Подробностей о других преимуществах подписки пока нет, однако бесплатным пользователям не о чем волноваться: они смогут пользоваться WhatsApp в прежнем режиме. Подписка в первую очередь ориентирована на корпоративных клиентов. Также неизвестно, будет ли абонемент ежемесячным или ежегодным.