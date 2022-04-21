«Очень похоже на бред»: США предлагали взорвать Луну

В США опубликованы документы государственной программы AATIP, которая была посвящена исследованию «продвинутых» технологий. По мнению экспертов, эти технологии скорее можно назвать лженаучными или невозможными, например, бурение до центра Луны с помощью атомных бомб для добычи ценных металлов. «Газета.Ru» разобралась в документах с помощью главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой и известного физика-экспериментатора Евгения Александрова.

AATIP, или Программа идентификации продвинутых аэрокосмических угроз, была создана в 2007 году и проработала до 2012 года. Она финансировалась за государственный счет Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО) и вызывала интерес как охотников на НЛО, так и антикоррупционных активистов.

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Первоначально программа стала известной именно в связи с исследованием активности НЛО, особенно после того, как ее бывший директор Луис Элизондо опубликовал засекреченные видео с американских истребителей, на которых видны движущиеся "неопознанные объекты".

Теперь, в соответствии с Законом о свободе информации, РУМО по запросу американского издания VICE обнародовало новые документы, из которых следует, что AATIP и близкий по содержанию проект AAWSAP были посвящены изучению экзотических, странных и во многом лженаучных технологий для военных целей.

На 1600 страницах опубликованы отчеты об исследованиях, контрактах, презентации, брифинги и служебные записки. Среди исследуемых концепций были технология невидимости, путешествия через так называемые астрофизические кротовые норы, звездные врата, отрицательная энергия, антигравитация, коммуникации с помощью гравитационных волн и бурение Луны с помощью ядерных зарядов.

"Ни одна из этих технологий даже близко не подошла к стадии реализации", – заключает VICE.

Стоит отметить, что эксперты программы не настаивали на прикладной ценности этих исследований и часто относились к ним критически.

В частности, в отчете о возможности создания "плаща-невидимки" авторы пишут, что "совершенные маскировочные устройства невозможны, поскольку требуют материалов, скорость света в которых приближается к бесконечности". В то же время обеспечение невидимости в радиодиапазоне, по их мнению, "определенно доступно с использованием существующих технологий".

Однако в некоторых документах упоминаются понятия и явления, не согласующиеся с современной наукой. В частности, в докладе "О движении с использованием отрицательной массы" авторы пишут:

"Если значительное количество отрицательной материи аккумулировалось в центре Луны, то эта материя скорее всего существует в ультра-легкой форме, на много порядков легче обычного вещества. Шведская исследовательская группа получила доказательства существования сверхплотной формы дейтерия в 100 тысяч раз плотнее воды. Предполагаем, что в центре Луны отрицательная материя приобрела такую форму, что стала в 100 тысяч раз легче стали, но сохраняет ее прочность... Это важно для космических полетов, поскольку позволит сократить затраты энергии для разгона корабля, сделанного из такого сверхлегкого материала."

Именно для добычи этого "негативного вещества" авторы предлагают пробурить тоннель к центру Луны с помощью атомных бомб.

"Чтобы проделать тоннель, цилиндрический, а не сферический, необходимо получить объем разрушенной горной породы. Поэтому для ее разрушения лучше подходит термоядерный заряд или взрывная линза (разновидность кумулятивного заряда, - "Газета.Ru")", - написано в отчете.

Нет никаких признаков того, что правительство США когда-либо планировало реализовывать эти планы. Взрывы атомных бомб не входят в программу Arthemis, в ходе которой американцы планируют высадить людей на Луну до 2026 года и создать там постоянную базу. Эксперименты с термоядерным оружием, скорее всего, несовместимы с миссией и поставили бы ее под угрозу.

Евгений Александров, глава Комиссии РАН по лженауке и известный физик-экспериментатор, считает фрагменты документов о бурении тоннеля бессмыслицей.

"Очень похоже на бред. С одной стороны, говорится о сверхлегком веществе, которое при прочности стали в "100 тысяч раз" легче нее, а до того говорилось о сверхплотном дейтерии в "100 тысяч раз" плотнее воды. Очевидная ахинея", - сказал он "Газете.Ru".

В целом академик, ознакомившись с зарубежными публикациями и фрагментами документов, считает деятельность AATIP разновидностью высокорисковых инвестиций.

"Что касается "плаща-невидимки", то эта сказка успешно разобрана нашей Комиссией - это вранье. А вот о кротовых норах - это область заоблачной физики черных дыр. По моему мнению, это не имеет отношения к нам, землянам. Американцы очень богаты и готовы платить небольшие по их меркам деньги даже за заведомо легковесные обещания", - пояснил Александров.