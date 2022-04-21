Что такое ГЛОНАСС и чем он отличается от GPS

В наше время практически ни одна сколь-нибудь дальняя поездка не обходится без навигаторов или интерактивных карт. Уже долгое время ведущим инструментом в этой области выступает американская спутниковая система GPS, однако существует аналогичный проект российской разработки — ГЛОНАСС. Разбираемся, какая из систем лучше и в чем заключаются их главные отличия.
Что такое ГЛОНАСС
Название ГЛОНАСС расшифровывается как «глобальная навигационная спутниковая система». Российский ответ GPS разрабатывался еще со времен Советского Союза: первые запуски спутников состоялись в 1982 году, но вскоре работа над проектом была фактически заморожена, в том числе из-за распада СССР. В начале нулевых программа вновь получила достаточное финансирование, а в 2015 году инженеры отчитались о полной готовности системы.
Чем ГЛОНАСС отличается от GPS
Несмотря на разные годы и страны разработки, между двумя системами спутникового слежения не так уж и много различий. Что ГЛОНАСС, что GPS находятся под контролем военных сил соответствующих стран (РФ и США). Они вычисляют местоположение объектов буквально одним и тем же образом. Разница между технологиями кроется преимущественно в деталях, которые никак не влияют на работу систем с точки зрения обычного пользователя.
Что лучше: ГЛОНАСС или GPS
На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как обе системы обладают своими преимуществами и недостатками. ГЛОНАСС может показывать лучший результат на территории РФ: качество сигнала GPS проседает в северных широтах из-за наклона спутников. Однако в других странах GPS более надежна, да и оборудование для установки системы стоит дешевле.
Впрочем, делать выбор в пользу лишь одного варианта из двух вовсе необязательно. На практике ГЛОНАСС и GPS прекрасно дополняют друг друга, поэтому в идеале лучше использовать их одновременно: так можно добиться максимально точной геолокации.