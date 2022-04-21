Что такое ГЛОНАСС и чем он отличается от GPS

В наше время практически ни одна сколь-нибудь дальняя поездка не обходится без навигаторов или интерактивных карт. Уже долгое время ведущим инструментом в этой области выступает американская спутниковая система GPS, однако существует аналогичный проект российской разработки — ГЛОНАСС. Разбираемся, какая из систем лучше и в чем заключаются их главные отличия.

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое ГЛОНАСС

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Название ГЛОНАСС расшифровывается как «глобальная навигационная спутниковая система». Российский ответ GPS разрабатывался еще со времен Советского Союза: первые запуски спутников состоялись в 1982 году, но вскоре работа над проектом была фактически заморожена, в том числе из-за распада СССР. В начале нулевых программа вновь получила достаточное финансирование, а в 2015 году инженеры отчитались о полной готовности системы.

Чем ГЛОНАСС отличается от GPS

Несмотря на разные годы и страны разработки, между двумя системами спутникового слежения не так уж и много различий. Что ГЛОНАСС, что GPS находятся под контролем военных сил соответствующих стран (РФ и США). Они вычисляют местоположение объектов буквально одним и тем же образом. Разница между технологиями кроется преимущественно в деталях, которые никак не влияют на работу систем с точки зрения обычного пользователя.

ГЛОНАСС и GPS задействуют разное число спутников на орбите. ГЛОНАСС использует 24 спутника (для покрытия территории РФ нужно всего 18), тогда как GPS — 32 (в будущем эта цифра возрастет до 48).

Спутники двух систем расположены разными способами. Аппараты для поддержки ГЛОНАСС размещены в трех плоскостях, по восемь спутников на каждую. Они двигаются асинхронно по отношению к Земле, что обеспечивает повышенную стабильность и облегчает контроль системы. Спутники GPS же занимают шесть плоскостей, по четыре аппарата в каждой. Однако они движутся синхронно: для передачи точных данных им нужна поддержка специальных корректировочных станций.

Способ трансляции данных. Обе системы применяют стандартные радиосигналы в довольно схожих диапазонах, но информация зашифровывается при помощи двух разных протоколов. ГЛОНАСС использует FDMA: этот метод обеспечивает лучшую защиту сигнала и потребляет больше ресурсов. GPS применяет не такой безопасный, однако более экономный CDMA.

Точность позиционирования систем слегка отличается. Погрешность ГЛОНАСС в среднем составляет от трех до шести метров, хотя по словам представителей проекта показатель можно снизить всего до 10 см. В то же время, погрешность GPS находится в диапазоне от двух до четырех метров. В пределах США, Канады, Китая и Японии эта цифра снижается до одного-двух метров благодаря корректировочным станциям.

Обе системы обладают разным покрытием. ГЛОНАСС работает по всей России и на 70% территории планеты. GPS же работает в любой точке Земли кроме областей близ полярных кругов.

Что лучше: ГЛОНАСС или GPS

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как обе системы обладают своими преимуществами и недостатками. ГЛОНАСС может показывать лучший результат на территории РФ: качество сигнала GPS проседает в северных широтах из-за наклона спутников. Однако в других странах GPS более надежна, да и оборудование для установки системы стоит дешевле.