Чем опасна гречка

Гречневая крупа — одна из самых полезных и питательных. Она способствует очищению организма и повышает иммунитет. Входящие в состав этого злака вещества улучшают жировой обмен, что препятствует появлению лишнего веса. Однако гречка может причинить организму и вред, пишет Live24.

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Например, употребление гречневой каши может привести к дефициту некоторых элементов, что повлечет за собой развитие остеопороза. Это заболевание характеризуется снижением прочности костей по причине плохого усвоения кальция. В группе риска — женщины в возрасте от 40-45 лет.

Тем, кто испытывает проблемы с пищеварением, также стоит употреблять гречку с осторожностью. В противном случае им грозит вздутие живота, спазмы и запоры. Кроме того, белок, содержащийся в гречневой крупе, может вызвать аллергическую реакцию.

Популярная диета на гречке, с помощью которой многие стремятся похудеть, тоже может причинить вред здоровью. Такой способ стать стройнее чреват упадком сил, апатией, мигренью и заторможенностью реакций.