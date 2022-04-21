Космический корабль с туристами покинет МКС 23 апреля

Четверо туристов, находящихся на борту Международной космической станции (МКС), смогут покинуть ее только 23 апреля - на четыре дня позже, чем было первоначально запланировано. Об этом сообщила в среду аэрокосмическая компания Axiom Space, которая организовала коммерческую орбитальную миссию, заключив контракты с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и владельцем корабля Crew Dragon - компанией SpaceX.

"NASA, Axiom Space и SpaceX согласовали план, предусматривающий отстыковку корабля с экипажем миссии Axiom 1 от МКС 23 апреля в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск 24 апреля - прим. ТАСС). Приводнение у побережья штата Флорида ожидается 24 апреля ориентировочно в 13:46 по местному времени (20:46 мск - прим. ТАСС). Это решение было принято с учетом прогнозов погоды в районе приводнения", - отметила компания на своем сайте.

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Согласно первоначальным планам, корабль с туристами должен был покинуть станцию 19 апреля и приводниться в Атлантическом океане 20 апреля. Но из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, пришлось отложить отстыковку.

Crew Dragon с тремя бизнесменами - американцем Ларри Коннором, израильтянином Эйтаном Стиббе и канадцем Марком Пэти, а также бывшим астронавтом NASA Майклом Лопес-Алегриа, которому было поручено присматривать за компаньонами, стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 апреля, состыковался с МКС 9 апреля. Компания не разглашает, сколько туристы заплатили за это путешествие, но, по данным портала SpaceNews, каждый отдал около $55 млн. Лопес-Алегриа полетел за счет Axiom Space, в которой является вице-президентом. До нынешней миссии он совершил четыре полета на орбиту общей продолжительностью 257 дней, в том числе на МКС нес вахту с 18 сентября 2006 года по 21 апреля 2007 года.

Axiom Space заключила в марте 2020 года контракт со SpaceX, который предусматривает четыре миссии по доставке на МКС желающих побывать на орбите. Компания также договорилась с NASA, что ее туристам будет обеспечен доступ в американский сектор станции. При этом Axiom Space подчеркивает, что во время ее миссий на МКС члены экипажей не будут лишь любоваться видами Земли. Так, перед первой четверкой была поставлена задача выполнить 25 проектов - исследовательских, включающих изучение воздействия космических полетов на клетки и сердце, и образовательных.