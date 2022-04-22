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21 минуту назад

Раскрыты правила безопасного использования VPN-сервисов

Мослентаиещё 12

Правила безопасного использования VPN-сервисов раскрыл в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности, руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Раскрыты правила безопасного использования VPN-сервисов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист рекомендует не включать VPN при доступе к личной информации, например, к электронной почте или банковским сервисам. Он уточнил, что банковские и почтовые сервисы хорошо работают без включенного VPN.

«В первую очередь все зависит от провайдера услуги. Главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные», — сказал Вураско.

Эксперт порекомендовал россиянам выбирать платные сервисы и те, которые уже много лет работают на рынке. Новые непроверенные сервисы могут создаваться мошенниками. Опытные пользователи могут настроить VPN-серверы самостоятельно.

Ранее россиян предупредили, что на сайтах по продаже цифровых товаров, вроде Plati.ru, в десять раз увеличилось количество объявлений о продаже аккаунтов и ключей VPN-сервисов, однако авторами таких предложений могут быть злоумышленники.

Наука и техника,Интернет,Александр Вураско,
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