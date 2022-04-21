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5 часов назад

В WhatsApp отключили функцию отправки исчезающих фотографий

Газета.Ruиещё 3

Мессенджер WhatsApp ввел ограничение — пользователям с включенным автосохранением снимков отключат функцию отправки исчезающих фотографий. Как сообщает WABetaInfo, запрет действует для всех пользователей Android и iOS с 8 апреля.

В WhatsApp отключили функцию отправки исчезающих фотографий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это сделано для сохранения конфиденциальности контента пользователей. Автосохранение продолжит работать в чатах, где нет исчезающих снимков.

Пользователи по-прежнему смогут сохранять медиафайлы вручную в исчезающих чатах, делая скриншот экрана. Это работает как для пользователей определенных версий Android, так и для пользователей iOS.

О подобной функции написали российские СМИ, только указывая, что с 22 апреля WhatsApp полностью отключит для россиян возможность отправки исчезающих фотографий. Согласно официальным данным, такой меры не планируется.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится платная подписка. С ее помощью пользователи смогут подключать больше устройств к одному аккаунту.

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