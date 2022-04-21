В WhatsApp отключили функцию отправки исчезающих фотографий

Мессенджер WhatsApp ввел ограничение — пользователям с включенным автосохранением снимков отключат функцию отправки исчезающих фотографий. Как сообщает WABetaInfo, запрет действует для всех пользователей Android и iOS с 8 апреля.

Отмечается, что это сделано для сохранения конфиденциальности контента пользователей. Автосохранение продолжит работать в чатах, где нет исчезающих снимков.

Пользователи по-прежнему смогут сохранять медиафайлы вручную в исчезающих чатах, делая скриншот экрана. Это работает как для пользователей определенных версий Android, так и для пользователей iOS.

О подобной функции написали российские СМИ, только указывая, что с 22 апреля WhatsApp полностью отключит для россиян возможность отправки исчезающих фотографий. Согласно официальным данным, такой меры не планируется.